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10:48, 28 марта 2024Спорт

Россиянин проведет бой с украинцем в UFC

Российский боец Магомедов 22 июня проведет поединок в UFC с украинцем Потерей
Шарабутдин Магомедов

Шарабутдин Магомедов. Фото: Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images

Российский боец смешанного стиля (ММА) Шарабутдин Магомедов (известный как Шара Буллет) проведет второй поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщил глава промоушена Дэйна Уайт в соцсети X.

Соперником россиянина станет украинец Игорь Потеря. Схватка состоится на турнире в Саудовской Аравии 22 июня.

В главном поединке вечера подерутся представляющий Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) Хамзат Чимаев и экс-чемпион промоушена в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер. Во втором по значимости бое встретятся россияне-тяжеловесы Сергей Павлович и Александр Волков.

29-летний Шара Буллет остается непобежденным бойцом, в его активе 12 побед в 12 поединках. На счету 27-летнего Потери 20 побед при пяти поражениях.

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      Дарья Коршунова
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