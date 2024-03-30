В Госдуме назвали США возможными кураторами теракта в «Крокусе»

Депутат Госдумы Ивлев: кураторами теракта в «Крокусе» могут оказаться США

США могут быть причастны к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле», считает депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев. Такое предположение он высказал в беседе с РИА Новости.

Парламентарий не исключил, что кураторами теракта могут быть американские власти, несмотря на их заверения, что ответственность за атаку лежит на ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация). «Уверен, следствие еще назовет россиянам фамилии киевских организаторов, а потом — и их заокеанских кураторов», — заявил он.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер обвинил Россию в распространении «пропаганды и дезинформации» о причастности Украины к теракту. Ранее аналогичное заявление сделала руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон.