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07:16, 30 марта 2024Россия

В Госдуме назвали США возможными кураторами теракта в «Крокусе»

Депутат Госдумы Ивлев: кураторами теракта в «Крокусе» могут оказаться США

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

США могут быть причастны к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле», считает депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев. Такое предположение он высказал в беседе с РИА Новости.

Парламентарий не исключил, что кураторами теракта могут быть американские власти, несмотря на их заверения, что ответственность за атаку лежит на ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация). «Уверен, следствие еще назовет россиянам фамилии киевских организаторов, а потом — и их заокеанских кураторов», — заявил он.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер обвинил Россию в распространении «пропаганды и дезинформации» о причастности Украины к теракту. Ранее аналогичное заявление сделала руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон.

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      Марина Совина
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