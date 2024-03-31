Голевой пас Захаряна помог «Реалу Сосьедад» победить в матче чемпионата Испании

Голевой пас Захаряна помог «Реалу Сосьедад» победить «Алавес» в матче примеры

Полузащитник «Реала Сосьедад» и сборной России по футболу Арсен Захарян отметился голевым пасом в выездном матче 30-го тура испанской примеры против «Алавеса». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 31 марта, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 59-й минуте забил Хон Пачеко. Ему ассистировал Захарян.

Победа позволила Реалу Сосьедад набрать 49 очков. Команда находится на шестом месте в чемпионате Испании.

20-летний Захарян в нынешнем сезоне провел 21 матч в чемпионате Испании. В его активе один гол и две результативные передачи.