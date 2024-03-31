Губерниев послал мэра Парижа за слова против россиян на Олимпийских играх

Губерниев послал мэра Парижа Идальго за слова против россиян на Играх-2024

Комментатор Дмитрий Губерниев послал мэра Парижа Анн Идальго за слова против россиян на Олимпийских играх-2024. Его цитирует Sport24.

«Идальго врет! Огромное количество французов и парижан влюблены в Российскую Федерацию. Знаю десятки, если не сотни примеров, когда россияне приезжали в Париж даже после начала СВО и чувствовали себя там едва ли не как дома», — заявил он. Журналист призвал Идальго не врать и послал ее в жопу.

Ранее Идальго рассказала, что российским и белорусским спортсменам будут не рады на летней Олимпиаде. При этом она выразила поддержку «изо всех сил» украинским атлетам.

В декабре 2023-го Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Играм в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.