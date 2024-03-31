«Рубин» обыграл «Ахмат» и догнал «Спартак» в турнирной таблице РПЛ

«Рубин» дома обыграл «Ахмат» и догнал «Спартак» в турнирной таблице РПЛ

Казанский «Рубин» на своем поле обыграл грозненский «Ахмат» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 31 марта, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей голами в первом тайме отметились Лазар Ранджелович и Мирлинд Даку. Во второй половине игры Лукас Ловат отыграл один мяч.

«Рубин» благодаря победе набрал 32 очка и догнал московский «Спартак» в турнирной таблице. Команды делят шестое и седьмое места. «Ахмат» имеет в активе 20 очков и находится на 13 месте.

«Рубин» в следующем туре, который пройдет 8 апреля на выезде, сыграет с «Оренбургом». «Ахмат» днем ранее дома примет «Локомотив».