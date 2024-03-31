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23:41, 31 марта 2024Россия

Стало известно о назначении командующего Ленинградским военным округом

URA.RU: генерала Лапина назначили командующим Ленинградским военным округом
Александр Лапин

Александр Лапин. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Командующим Ленинградским военным округом назначен начальник Главного штаба Сухопутных войск, Герой России, генерал-полковник Александр Лапин. Об этом стало известно изданию URA.RU.

В публикации отмечается, что о назначении сообщил источник в военных кругах, однако официального подтверждения об этом пока нет.

«По сути, это равные должности, хотя, несомненно, должность командующего округом (и параллельно группировкой) почетнее», — сказал собеседник агентства.

В начале марта министр обороны России Сергей Шойгу объявил о создании Ленинградского и Московского военных округов. По его словам, они появились из-за усиления угрозы со стороны Североатлантического альянса.

Генерал Лапин с ноября 2017 года являлся командующим Центральным военным округом (ЦВО). О его отстранении стало известно в октябре 2023 года. Офицер прошел все командные должности и до конца октября 2022 года командовал группировкой российских войск «Центр» в специальной военной операции. В январе стало известно, что Лапина назначили начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил России, однако официально об этом назначении не сообщалось.

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      Марина Совина
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