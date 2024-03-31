Сын Кости Цзю прокомментировал первое поражение в карьере

Тим Цзю заявил, что после поражения готов на реванш с американцем Фундорой

Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю, прокомментировал первое поражение в карьере. Его слова приводит The Guardian.

Цзю отдал должное сопернику — американцу Себастьяну Фундоре — и назвал его новым королем дивизиона. «Это бокс, часть спорта, такое случается. Я все равно бился ярко и отдал всего себя. Не хочу оправдываться — готов встретиться с любым соперником, когда угодно», — заявил австралиец, добавив, что согласен на реванш.

Бой Цзю и Фундоры прошел в ночь на 31 марта и продлился все 12 раундов. Победитель был определен раздельным решением судей. Цзю-младший не смог во второй раз защитить чемпионский титул по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе и упустил возможность завоевать титул Всемирного боксерского совета (WBC).

Теперь на счету 29-летнего Цзю 24 победы, 17 из которых были одержаны нокаутом, при единственном поражении. На счету 26-летнего Фундоры 21 победа, поражение и ничья.

