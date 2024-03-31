Сын Кости Цзю потерпел первое поражение в карьере

Тим Цзю потерпел первое поражение в карьере от американца Фундоры

Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю, потерпел первое поражение в карьере от американца Себастьяна Фундоры. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бой состоялся в Лас-Вегасе и продолжался 12 раундов.

Цзю-младший во второй раз не смог защитить титул по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе. Также он упустил возможность взять титул Всемирного боксерского совета (WBC) в аналогичной весовой категории.

1 октября 2023 года Тим Цзю без боя получил титул чемпиона мира по версии WBO в весовой категории до 69,9 килограмма. Это произошло после того, как прежний обладатель пояса американец Джермелл Чарло начал поединок с мексиканцем Саулем Альваресом в Лас-Вегасе, в котором проиграл.

29-летний Тим Цзю — сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю. На счету Тима 24 победы, 17 из которых были одержаны нокаутом.

В ноябре прошлого года младший сын Константина Цзю Никита завоевал титул чемпиона Австралии в первом среднем весе. 25-летний спортсмен оказался сильнее соотечественника Дилана Биггса.