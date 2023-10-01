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10:50, 1 октября 2023Спорт

Сын Кости Цзю без боя получил титул чемпиона WBO

Австралийский боксер Тим Цзю без боя стал чемпионом мира по версии WBO

Фото: Mark Evans / Getty Images

Австралийский боксер Тим Цзю без боя получил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 килограмма. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Это произошло после того, как прежний обладатель пояса американец Джермелл Чарло начал поединок с мексиканцем Саулем Альваресом в Лас-Вегасе, в котором проиграл.

Тим Цзю, являющийся старшим сыном бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю, должен был подраться с Чарло 28 января. Однако бой был перенесен на неопределенный срок из-за травмы американца. После отказа Чарло драться с Цзю стало известно о лишении его пояса.

На счету Тима Цзю 23 победы подряд, 17 из которых были одержаны нокаутом. В профессиональной карьере он не потерпел ни одного поражения.

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    Андрей Стрельцов
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