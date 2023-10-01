Сын Кости Цзю без боя получил титул чемпиона WBO

Австралийский боксер Тим Цзю без боя стал чемпионом мира по версии WBO

Австралийский боксер Тим Цзю без боя получил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 килограмма. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Это произошло после того, как прежний обладатель пояса американец Джермелл Чарло начал поединок с мексиканцем Саулем Альваресом в Лас-Вегасе, в котором проиграл.

Тим Цзю, являющийся старшим сыном бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю, должен был подраться с Чарло 28 января. Однако бой был перенесен на неопределенный срок из-за травмы американца. После отказа Чарло драться с Цзю стало известно о лишении его пояса.

На счету Тима Цзю 23 победы подряд, 17 из которых были одержаны нокаутом. В профессиональной карьере он не потерпел ни одного поражения.