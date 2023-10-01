Альварес победил Чарло и сохранил звание абсолютного чемпиона мира по боксу

Мексиканский боксер Сауль Альварес одержал победу в поединке против американца Джермелла Чарло. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок в весовой категории до 76,2 килограмм прошел в Лас-Вегасе (США) и продлился все 12 раундов. Мексиканец одержал победу единогласным решением судей.

Таким образом, Альварес сохранил звание абсолютного чемпиона мира по боксу. Он в третий раз защитил титулы по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF).

Всего за карьеру 33-летний Альварес одержал 60 побед (39 из которых — нокаутом) при двух поражениях и двух ничьих. 33-летний Чарло потерпел второе поражение в карьере, также в его активе 35 побед и одна ничья. При этом американец автоматически потерял титул чемпиона WBO — его новым обладателем стал австралиец Тим Цзю.