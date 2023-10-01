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09:26, 1 октября 2023Спорт

Альварес сохранил звание абсолютного чемпиона мира по боксу

Альварес победил Чарло и сохранил звание абсолютного чемпиона мира по боксу

Фото: Sarah Stier / Getty Images

Мексиканский боксер Сауль Альварес одержал победу в поединке против американца Джермелла Чарло. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок в весовой категории до 76,2 килограмм прошел в Лас-Вегасе (США) и продлился все 12 раундов. Мексиканец одержал победу единогласным решением судей.

Таким образом, Альварес сохранил звание абсолютного чемпиона мира по боксу. Он в третий раз защитил титулы по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF).

Всего за карьеру 33-летний Альварес одержал 60 побед (39 из которых — нокаутом) при двух поражениях и двух ничьих. 33-летний Чарло потерпел второе поражение в карьере, также в его активе 35 побед и одна ничья. При этом американец автоматически потерял титул чемпиона WBO — его новым обладателем стал австралиец Тим Цзю.

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    Дарья Коршунова
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