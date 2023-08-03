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12:29, 3 августа 2023Спорт

Сын Кости Цзю без боя получит титул чемпиона WBO

Сын Кости Цзю Тим без боя получит титул чемпиона WBO

Фото: Chris Hyde / Getty Images

Австралийский боксер Тим Цзю без боя получит титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 килограмма. Об этом сообщается на сайте организации.

По словам председателя управляющего комитета организации Луис Батиста-Саласа, к действующему обладателю пояса Джермеллу Чарло будут применены санкции за отказ от боя с Цзю. Американец потеряет титул 30 сентября перед поединком с Саулем Альваресом.

Тим Цзю, являющийся старшим сыном бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю, должен был подраться с Чарло 28 января, однако бой перенесли на неопределенный срок из-за травмы американца. Спортсмены должны были поспорить за чемпионские пояса Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF), WBO и WBA Super, которые на данный момент удерживает Чарло.

На счету Тима Цзю 23 победы подряд, 15 из которых были одержаны нокаутом. В профессиональной карьере он не потерпел ни одного поражения.

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    Алексей Гусев
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