Сын Кости Цзю без боя получит титул чемпиона WBO

Сын Кости Цзю Тим без боя получит титул чемпиона WBO

Австралийский боксер Тим Цзю без боя получит титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 килограмма. Об этом сообщается на сайте организации.

По словам председателя управляющего комитета организации Луис Батиста-Саласа, к действующему обладателю пояса Джермеллу Чарло будут применены санкции за отказ от боя с Цзю. Американец потеряет титул 30 сентября перед поединком с Саулем Альваресом.

Тим Цзю, являющийся старшим сыном бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю, должен был подраться с Чарло 28 января, однако бой перенесли на неопределенный срок из-за травмы американца. Спортсмены должны были поспорить за чемпионские пояса Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF), WBO и WBA Super, которые на данный момент удерживает Чарло.

На счету Тима Цзю 23 победы подряд, 15 из которых были одержаны нокаутом. В профессиональной карьере он не потерпел ни одного поражения.