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14:56, 22 ноября 2023Спорт

Младший сын Кости Цзю завоевал титул чемпиона Австралии по боксу

Боксер Никита Цзю победил Дилана Биггса и завоевал титул чемпиона Австралии

Фото: Robert Cianflone / Getty Images

Боксер Никита Цзю завоевал титул чемпиона Австралии в первом среднем весе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

25-летний спортсмен, сын бывшего абсолютного чемпион мира по боксу Кости Цзю, оказался сильнее соотечественника Дилана Биггса. Поединок завершился победой Цзю техническом нокаутом в пятом раунде.

В активе Цзю-младшего теперь восемь побед (семь из которых нокаутом) на профессиональном ринге в восьми поединках. Для 21-летнего Биггса это поражение стало первым после десяти побед.

Еще один сын Кости Цзю, 29-летний Тим Цзю, также является профессиональным боксером и выступает за Австралию. На его счету 24 победы в 24 поединках.

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      Дарья Коршунова
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