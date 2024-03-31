Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:41, 31 марта 2024Россия

В Ярославской области рассказали о последствиях отражения атаки беспилотников

Губернатор Евраев: после отражения атаки БПЛА под Ярославлем никто не пострадал

Фото: Unsplash

После отражения атаки трех украинских беспилотников в Ярославской области никто не пострадал. О последствиях рассказал губернатор региона Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что инфраструктура на месте падения беспилотных летательных аппаратов также не была разрушена. Однако на территории региона могут быть обломки дронов, которые важны для следствия. При их обнаружении Евраев призвал отойти на безопасное расстояние и сообщить их местоположение, позвонив в экстренные службы.

Утром в воскресенье, 31 марта, Минобороны сообщило, что российские службы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотника над территорией Ярославской области.

Ранее, в ночь на 19 марта, система ПВО перехватила беспилотный летательный аппарат в Воронежской области. Тогда никто не пострадал. Из-за попытки атаки дрона в регионе всю ночь продлился режим авиационной опасности.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      В российском регионе объявили режим КТО, силовики заблокировали террористов в квартирах. Что известно?

      Указ о весеннем призыве на военную службу опубликовали

      Гол и ассистентский хет-трик Панарина помог «Рейнджерс» победить в матче НХЛ

      Головин вошел в тройку лучших ассистентов чемпионата Франции

      Обстановку на месте проведения КТО в Махачкале показали на видео

      Стало известно число находящихся в квартире в Каспийске террористов

      Россия попала в пятерку самых быстрорастущих экономик G20

      В Египте рассказали о планах насчет системы «все включено» в отелях

      Сексолог указала на принципиальные отличия мужского и женского оргазмов

      В британской армии пропали пулеметы и ракетные установки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше