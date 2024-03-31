В Ярославской области рассказали о последствиях отражения атаки беспилотников

Губернатор Евраев: после отражения атаки БПЛА под Ярославлем никто не пострадал

После отражения атаки трех украинских беспилотников в Ярославской области никто не пострадал. О последствиях рассказал губернатор региона Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что инфраструктура на месте падения беспилотных летательных аппаратов также не была разрушена. Однако на территории региона могут быть обломки дронов, которые важны для следствия. При их обнаружении Евраев призвал отойти на безопасное расстояние и сообщить их местоположение, позвонив в экстренные службы.

Утром в воскресенье, 31 марта, Минобороны сообщило, что российские службы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотника над территорией Ярославской области.

Ранее, в ночь на 19 марта, система ПВО перехватила беспилотный летательный аппарат в Воронежской области. Тогда никто не пострадал. Из-за попытки атаки дрона в регионе всю ночь продлился режим авиационной опасности.