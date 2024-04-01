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19:41, 1 апреля 2024Наука и техника

Названы уникальные характеристики новейшего оружия России «Лотос»

Эксперт Дандыкин: самоходная артиллерия «Лотос» — одна из лучших техник в мире
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: «АО ЦНИИТОЧМАШ» / YouTube

Самоходная артиллерия 2С42 «Лотос» — это одна из лучших военных техник в мире, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В беседе с «Лентой.ру» специалист назвал уникальные характеристики новейшего оружия России.

«Это новая самоходная артиллерийская установка для воздушно-десантных войск (ВДВ), которая позволит заменить по своим возможностям все предыдущие типы вооружения ВДВ. Это очень мощная сила. По своим характеристикам это одно из лучших изделий в мире», — заявил Дандыкин.

Военный эксперт объяснил, что новейшая самоходная артиллерия сочетает в себе качества гаубицы, миномета и пушки.

Она может стрелять прямой наводкой по технике противника и поражать все существующие виды бронетехники врага

Василий Дандыкинвоенный эксперт, капитан первого ранга запаса

«Пушка у нее гладкоствольная. Минами стреляет до семи километров. Если говорить о снарядах, то это может быть до 13 километров по дальности. Она плавающая. Имеет достаточно большой вес — 18 тонн, значит, хорошая бронезащита. Ее можно десантировать с Ил-76. То есть ее можно доставлять с воздуха. Гусеничный тип. Это значит, что у нее хорошая проходимость. Мощный двигатель, позволяющий передвигаться со скоростью до 70 километров в час. Для огня по противнику имеет танковый пулемет Калашникова 7,62 миллиметра», — перечислил Дандыкин.

По словам эксперта, «Лотос» — это универсальное орудие, которое в будущем заменит все вооружения, применяемые в зоне специальной военной операции (СВО).

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Ранее польское издание Interia сообщило, что Вооруженные силы России планируют применить в рамках СВО новейшую самоходную артиллерию. Речь идет об авиадесантируемом плавающем самоходном артиллерийском орудии 2С42 «Лотос».

Самоходная артиллерийская установка впервые была представлена в 2017 году, а ее государственные испытания намечались на весну 2024 года.

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