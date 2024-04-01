Отец террориста рассказал о разговоре с ним за два дня до нападения на «Крокус»

Отец Мирзоева рассказал о разговоре с ним за два дня до теракта в «Крокусе»

Отец обвиняемого по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Далерджона Мирзоева (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказал о разговоре с сыном за два дня до нападения на концертный зал Красногорска. Его слова приводит РИА Новости.

«Двадцатого марта он позвонил нам и сказал, что 24 или 25 марта вернется домой [в Таджикистан]», — вспомнил мужчина. По его словам, сын постоянно звонил из России и долго разговаривал с матерью, женой и сестрой, а также присылал деньги.

Ранее стало известно, что жена Мирзоева после того, как узнала о теракте, попала в больницу. Она потеряла сознание, врачи поместили ее в реанимацию.

22 марта четверо вооруженных людей ворвались в «Крокус» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области. Жертвами теракта, по последним данным, стали 144 человека, пострадали еще 695 человек.