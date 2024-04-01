Жена обвиняемого в совершении теракта в «Крокусе» попала в больницу

Жена обвиняемого в совершении теракта в «Крокусе» Мирзоева попала в больницу

Жена одного из обвиняемых в совершении теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» Далерджона Мирзоева (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) попала в больницу после того, как узнала о произошедшем в концертном зале Красногорска. Об этом рассказала соседка родителей Мирзоева, передает РИА Новости.

«Услышав новость о теракте, сразу потеряла сознание и до сих пор лежит в больнице в реанимации», — сообщила соседка. Она не привела других подробностей о состоянии женщины.

22 марта четверо вооруженных людей ворвались в «Крокус» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области. Жертвами теракта стали 144 человека, пострадали еще 695 человек. Пропавшими без вести, помимо этого, числятся 95 человек.

В пятницу, 29 марта, Басманный суд Москвы арестовал девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» — им стал Назримад Лутфуллои. Заседание по ходатайству следствия об избрании ему меры пресечения прошло в закрытом режиме. Лутфуллои предъявили обвинение в совершении преступления по статье 205 Уголовного кодекса РФ («Террористический акт»). По версии следствия, он участвовал в финансировании террористов.