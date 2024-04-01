Путин поручил сделать российскую экономику четвертой в мире

Путин: к 2030 году Россия должна войти в четверку крупнейших экономик мира

К 2030 году Россия должна войти в четверку крупнейших экономик по объему валового внутреннего продукта (ВВП), рассчитанному по паритету покупательной способности. Сделать экономику страны одним из мировых лидеров четвертой в мире распорядился президент Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

Глава государства назначил ответственным за достижение этого показателя премьер-министра Михаила Мишустина. Первый доклад об исполнении плана назначен на 31 марта 2025 года, далее отчитываться о работе необходимо раз в год.

Во время оглашения послания Федеральному собранию Путин заявил, что экономика России росла в 2023 году быстрее мировой и опередила по этому показателю все государства G7 («Большой семерки»), став крупнейшей в Европе. По его словам, одним из главных драйверов роста российской экономики в настоящее время стали расходы на оборонную промышленность.

В феврале Путин оценил рост российской экономики в 3,6 процента. По итогам прошлого года он превысил среднемировые темпы на 0,6 процентных пункта, а средние темпы увеличения ВВП развитых стран — на 2,1 п.п. Путин подчеркнул, что подобной динамики удалось достичь благодаря «внутренним возможностям».

