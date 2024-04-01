Стало известно о создании на базе Польши контура ПВО-ПРО

На базе Польши создается подконтрольный США контур ПВО-ПРО

Подконтрольный США контур противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) формируется на базе Польши. Об этом рассказал военный эксперт Александр Степанов, пишет ТАСС.

По его словам, «структура сделки оставляет контроль за системой IBCS в руках корпорации-разработчика Northrop Grumman». Эта компания — один из ведущих поставщиков Пентагона.

«Таким образом на базе Польши в Восточной Европе формируется единый подконтрольный США контур ПВО-ПРО», — отметил он.

Ранее министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский заявил, что в последнее время Россия проверяет возможности польской системы ПВО. Стало известно о ракете, нарушившей воздушное пространство республики. Объект был зафиксирован в районе города Осердув близ границы с Украиной.