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05:16, 1 апреля 2024Мир

Стало известно о создании на базе Польши контура ПВО-ПРО

На базе Польши создается подконтрольный США контур ПВО-ПРО

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Подконтрольный США контур противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) формируется на базе Польши. Об этом рассказал военный эксперт Александр Степанов, пишет ТАСС.

По его словам, «структура сделки оставляет контроль за системой IBCS в руках корпорации-разработчика Northrop Grumman». Эта компания — один из ведущих поставщиков Пентагона.

«Таким образом на базе Польши в Восточной Европе формируется единый подконтрольный США контур ПВО-ПРО», — отметил он.

Ранее министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский заявил, что в последнее время Россия проверяет возможности польской системы ПВО. Стало известно о ракете, нарушившей воздушное пространство республики. Объект был зафиксирован в районе города Осердув близ границы с Украиной.

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      Марина Совина
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