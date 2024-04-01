В ЕС заявили об изоляции Венгрии из-за отношений с Россией

Замглавы ЕК Юрова: Венгрия оказалась в изоляции из-за тесных связей с Россией

Венгрия оказалась в изоляции в Европейском союзе (ЕС) из-за «тесных связей» премьер-министра страны Виктора Орбана с Россией. Об этом говорит замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова в интервью EUObserver.

«Венгрия находится на самом высоком уровне изоляции из-за ее позиции в отношении России. (...) Если он [Орбан] хочет получить уважение, по крайней мере ему надо вести себя профессионально и выступать с нейтральной позиции», — рассказала политик.

Юрова также напомнила, что в прошлом году Орбан встретился с президентом России Владимиром Путиным на форуме «Пояса и пути» в Китае. По ее мнению, подобное является «двойной игрой» со стороны Будапешта.

Ранее газета The Washington Post (WP) писала, что конфликт на Украине вызвал кризис в традиционно дружественных отношениях Праги и Братиславы из-за разных позиций премьер-министра Чехии Петра Фиалы и его словацкого коллеги Роберта Фицо. Авторы также подчеркивают, что Фиала опасается популярности в Чехии позиции Фицо по Украине, в связи с чем расширяет контакты со словацкой оппозицией.