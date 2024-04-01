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15:06, 1 апреля 2024Экономика

В России увеличат налоговый вычет на детей

Путин поручил с 2025 года удвоить в России налоговый вычет на второго ребенка

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин поручил правительству увеличить с 2025 года размер стандартного налогового вычета на детей россиян, следует из перечня, опубликованного на сайте Кремля.

Согласно документу, вычет на второго ребенка должен вырасти с нынешних 1,4 до 2,8 тысячи рублей в месяц, а на третьего и каждого последующего ребенка с трех до шести тысяч. Таким образом ежемесячный показатель удвоится.

Отмечается, что сумма предельного дохода налогоплательщика, предназначенного для применения вычета, также увеличится — с 350 до 450 тысяч рублей. Кроме этого, начиная со следующего года должен быть установлен налоговый вычет на НДФЛ для налогоплательщиков, регулярно проходящих диспансеризацию и успешно сдающих нормативы ГТО («Готов к труду и обороне»).

Соответствующие предложения глава государства озвучил во время оглашения Послания Федеральному собранию. Предусматривающие их реализацию изменения законодательства правительству поручено осуществить до 31 июля 2024 года.

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      Дмитрий Воронин
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