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15:20, 1 апреля 2024Спорт

В СКА ответили на вопрос о будущем Ротенберга

Александр Медведев: главный тренер Ротенберг и его штаб продолжат работу со СКА

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Председатель Совета Директоров СКА Александр Медведев ответил на вопрос о будущем тренерского штаба команды. Его слова приводятся на сайте клуба.

Медведев объявил, что главный тренер Роман Ротенберг и его штаб продолжат работу со СКА. «В межсезонье мы планируем без резких и хаотичных движений точечно усилить команду и в следующем чемпионате с новыми силами продолжить борьбу за Кубок Гагарина», — добавил он.

25 марта СКА вылетел во втором круге Кубка Гагарина, проиграв серию «Автомобилисту» со счетом 1-4. Последняя встреча завершилась победой екатеринбуржцев со счетом 5:4.

СКА впервые за десять лет не смог пройти в полуфинал Кубка Гагарина. Под руководством Ротенберга команда не дошла до финала турнира во всех трех сезонах: до этого клуб дважды проиграл московскому ЦСКА в финале Западной конференции.

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