Названы последствия завершения президентского срока Зеленского

Политолог Журавлев назвал фактом конец срока Зеленского на посту президента

Завершение президентского срока главы Украины Владимира Зеленского может привести к политической нестабильности внутри страны, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Журавлев. Он также заметил, что подобное стечение обстоятельств было бы выгодным для России.

«[После 20 мая] Зеленский перестает быть президентом. Он пользуется военным положением, чтобы объявить себя президентом без выборов, но с точки зрения права и политической логики главой государства он являться перестанет. Ему нужно было либо принимать закон о том, что в чрезвычайной ситуации президентский срок продлевается автоматически, либо проводить выборы. Без этого легитимность обнуляется», — объяснил политолог.

Этот юридический факт, как считает Журавлев, может быть позитивно воспринят противниками Зеленского внутри Украины. С его положением, по мнению политолога, могут мириться, пока есть возможность обвинять Зеленского во всех проблемах страны, а затем вспомнить о легитимности.

«В этой ситуации мы можем ожидать политической нестабильности режима противника. Для войны это всегда хорошо, — сказал Журавлев. — Для Запада же это будет безразлично. Такой факт может стать только формальным поводом отказа от продолжения помощи, если подобная необходимость возникнет».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва проанализирует политические последствия истечения 20 мая президентских полномочий Владимира Зеленского. Он также призвал не торопиться с окончательными выводами о легитимности Зеленского.