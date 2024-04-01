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17:06, 1 апреля 2024Бывший СССР

Зеленского обвинили в давлении на Залужного и сокрытии причин отставки главкома

Генерал ВСУ Кривонос: Зеленский заставил Залужного молчать о причине увольнения
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Ruslan Kaniuka / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский заставил молчать экс-главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного о настоящих причинах увольнения. В сокрытии реальных причин отставки главкома украинского лидера обвинил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Прямой».

«Реальную ситуацию могут знать и рассказать только два человека. Один из них Залужный, другой — Зеленский. Зеленский никогда не скажет и никогда не признается в своем предвзятом отношении к популярности того самого Залужного. Ну а Залужный будет молчать. Видимо, в определенных моментах на него осуществляется давление», — рассказал он.

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В начале февраля Владимир Зеленский отправил главнокомандующего украинской армией в отставку. На его место назначили генерала Александра Сырского, ранее занимавшего пост командующего сухопутными войсками ВСУ.

Ранее опрос социологического центра «Социс» показал, что главком ВСУ Валерий Залужный выиграл бы президентские выборы в два тура, если бы они проводились 5 марта. Согласно данным опроса, Залужный набрал бы в первом туре 41 процент голосов, в то время как действующий президент Владимир Зеленский — 23,7 процента.

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      Александр Курбатов
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