«Калашников» представит модернизированный СКАТ 350 на выставке

«Калашников» впервые представит дрон СКАТ 350М на выставке «Экспотехностраж»

Концерн «Калашников» впервые представит комплекс с модернизированным разведывательным дроном СКАТ 350М на выставке «Экспотехностраж. День передовых технологий». Об этом сообщили в концерне.

Отмечается, что беспилотник эффективно используют подразделения Росгвардии в зоне проведения специальной военной операции. В марте спецназ обнаружил реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire Вооруженных сил Украины при помощи дрона СКАТ. Установку, которая готовилась к обстрелу Белгорода, поразили.

Аппарат с размахом крыла 3,2 метра развивает скорость до 120 километров в час. Максимальное время полета СКАТ 350М, который оснастили электродвигателем, составляет 240 минут. Дальность действия радиолинии и видеоканала беспилотника — до 100 километров.

В декабре 2023 года генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что в России создан новый барражирующий боеприпас «Суперкам» с высокой степенью защиты от систем радиоэлектронной борьбы.

В мае президент «Калашникова» Алан Лушников рассказал, что концерн работает над созданием нового барражирующего боеприпаса.