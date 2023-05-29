В России рассказали о работе над новым барражирующим боеприпасом

Президент «Калашникова» Лушников рассказал о работе над новым барражирующим боеприпасом

Концерн «Калашников» работает над созданием нового барражирующего боеприпаса. Об этом в пятницу, 26 мая, президент концерна Алан Лушников сообщил ТАСС.

«Мы работаем в этом направлении, детали я не могу раскрывать. Наш подход — мы должны постоянно совершенствовать наш продукт. По-другому не работаем», — сказал он, отвечая на вопрос, создается ли новый аппарат с учетом применения дрона-камикадзе «Ланцет» в ходе специальной военной операции.

Беспилотник «Ланцет» выпускает компания ZALA Aero (входит в концерн «Калашников»). Аппарат, который может поражать цели в радиусе до 40 километров, оснащен телевизионным каналом связи. Это позволяет подтверждать успешность поражения цели.

В апреле военный эксперт Виктор Литовкин рассказал, что дрон-камикадзе «Ланцет» опасен для Вооруженных сил Украины из-за своей бесшумной работы.

В марте РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщило, что дроны «Ланцет» доработали с учетом опыта спецоперации.