Крупнейшие в мире импортеры угля нарастили закупки по одной причине

Reuters: Китай и Индия в марте резко увеличили закупки энергетического угля

Китай и Индия в марте увеличили морской импорт энергетического угля до трехмесячного максимума. Два крупнейших в мире покупателя удовлетворяют таким образом высокий внутренний спрос на электроэнергию, пишет Reuters.

По данным журналистов, закупки наращиваются в Индонезии и Австралии. В Китай в марте было доставлено 29,7 миллиона ​​тонн такого угля против 23,03 миллиона в феврале и 28,62 миллиона в том же месяце годом ранее. Отмечается, что потребление электричества в стране в начале 2024 года выросло на 11 процентов, а выработка электроэнергии прибавляла с опережением темпов роста экономики — на 6,9 процента. Еще одной причиной такой динамики импорта, связанной, как говорится в публикации, в том числе с растущей электрификацией китайского автопарка, называют доступные цены на морские перевозки.

В Индии наблюдается схожая ситуация — на фоне роста потребления электричества закупки угля выросли в марте до 15,21 миллиона тонн с 13,41 миллиона годом ранее, а в первом квартале в целом объем импорта увеличился почти на четверть, с 34,57 до 42,79 миллиона тонн. При этом страна сама увеличивает добычу угля и даже готовится стать его экспортером.

В прошлом году Россия более чем втрое нарастила поставки угля в Индию. Добиться этого удалось с помощью серьезных скидок, предлагаемых на фоне эмбарго ЕС. В материале отмечается, что сочетание западных санкций в отношении судоходства и опасений по поводу безопасности транзита по Красному морю привело сейчас к росту цен на российский уголь, в результате чего мартовские поставки из РФ в Индию упали до самого низкого с ноября уровня в 0,73 миллиона тонн.