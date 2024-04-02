Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:54, 2 апреля 2024Экономика

Крупнейшие в мире импортеры угля нарастили закупки по одной причине

Reuters: Китай и Индия в марте резко увеличили закупки энергетического угля

Фото: Reuters

Китай и Индия в марте увеличили морской импорт энергетического угля до трехмесячного максимума. Два крупнейших в мире покупателя удовлетворяют таким образом высокий внутренний спрос на электроэнергию, пишет Reuters.

По данным журналистов, закупки наращиваются в Индонезии и Австралии. В Китай в марте было доставлено 29,7 миллиона ​​тонн такого угля против 23,03 миллиона в феврале и 28,62 миллиона в том же месяце годом ранее. Отмечается, что потребление электричества в стране в начале 2024 года выросло на 11 процентов, а выработка электроэнергии прибавляла с опережением темпов роста экономики — на 6,9 процента. Еще одной причиной такой динамики импорта, связанной, как говорится в публикации, в том числе с растущей электрификацией китайского автопарка, называют доступные цены на морские перевозки.

В Индии наблюдается схожая ситуация — на фоне роста потребления электричества закупки угля выросли в марте до 15,21 миллиона тонн с 13,41 миллиона годом ранее, а в первом квартале в целом объем импорта увеличился почти на четверть, с 34,57 до 42,79 миллиона тонн. При этом страна сама увеличивает добычу угля и даже готовится стать его экспортером.

В прошлом году Россия более чем втрое нарастила поставки угля в Индию. Добиться этого удалось с помощью серьезных скидок, предлагаемых на фоне эмбарго ЕС. В материале отмечается, что сочетание западных санкций в отношении судоходства и опасений по поводу безопасности транзита по Красному морю привело сейчас к росту цен на российский уголь, в результате чего мартовские поставки из РФ в Индию упали до самого низкого с ноября уровня в 0,73 миллиона тонн.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ сообщила о попытке ввезти в Россию крупную партию взрывчатки. 27 самодельных бомб были спрятаны в иконы

      Стало известно о попытках ВСУ спасти танк Leopard

      73-летний верующий мужчина внезапно ограбил банк

      Раскрыты детали продававшего россиянам военные билеты военкома

      В России призвали запретить авиакомпаниям аннулировать обратные билеты

      В Москве появились первые клещи

      Крупнейшие в мире импортеры угля нарастили закупки по одной причине

      Колонну мигрантов под конвоем возле московского метро засняли на видео

      Российский спутник заснял обрушившийся мост в США

      Более половины жителей Литвы высказались против отправки военных на Украину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше