Индия станет экспортером угля

Индия к 2025 году начнет экспортировать уголь

Индия планирует начать экспорт энергетического угля в 2025 году. Об этом сообщает газета Times of India со ссылкой на заявление министра угольной промышленности, шахт и по делам парламента Пралхада Джоши.

Джоши сказал, что запасы энергетического угля в Индии составляют около 361 миллиарда тонн, и к 2025-2026 финансовому году страна из импортера угля превратится в его экспортера, продолжив закупать только коксующийся уголь. Министр добавил, что текущий импорт угля Индией достигает 90 миллионов тонн, но после увеличения внутреннего производства и перехода на экспорт он будет прекращен.

Министр гарантировал стране бесперебойные поставки угля летом в сезон дождей. Для их осуществления как частным, так и государственным компаниям Индии было предписано продолжать добычу угля в апреле и мае. По оценкам, внутренний спрос на уголь в текущем финансовом году достигнет 1,087 миллиарда ​​тонн. Промышленность продолжит частично удовлетворять свои потребности за счет импорта: зафиксированная в 2023 финансовом году рекордная добыча угля составила 900 миллионов тонн.

Летом 2022 года Индия столкнулась с дефицитом электроэнергии из-за аномальной жары, его усугубил возросший спрос на уголь в энергетическом секторе. Часть производств была вынуждено остановлена, что замедлило темпы восстановления индийской экономики после пандемии COVID-19.

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что на фоне общего снижения поставок российского угля и газа в 2022 году экспорт угля в Индию вырос почти в 2,5 раза — на 147,8 процента. Новак добавил, что Россия рассчитывает к 2030 году нарастить экспорт угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона в 1,5-2 раза.