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10:00, 2 апреля 2024Россия

Мэр Нижнекамска опроверг информацию о пострадавших при ударе БПЛА

Мэр Нижнекамска: БПЛА был сбит при попытке атаковать НПЗ, пострадавших нет

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

При попытке атаки беспилотника по Нижнекамску в Республике Татарстан никто не пострадал. Об этом сообщил мэр города Рамиль Муллин, слова которого приводит ТАСС.

Таким образом, глава города опроверг сообщение, согласно которому при попытке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) атаковать завод «Танеко» пострадали три человека.

По словам Муллина, целью БПЛА расположенный в городе нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Беспилотник был сбит средствами противовоздушной обороны, что не повлекло никаких последствий на земле, подчеркнул он.

Утром 2 апреля беспилотники впервые с начала специальной военной операции атаковали Татарстан. Помимо Нижнекамске, еще по меньшей мере один летательный аппарат был замечен в районе особой экономической зоны Алабуга. На момент написания материала известно о семи пострадавших.

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      Алан Босиков
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