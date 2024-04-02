Москва поставила очередной температурный рекорд

Синоптик Позднякова: ночь на 2 апреля стала самой теплой за 75 лет

Ночь с 1 на 2 апреля в Москве выдалась самой теплой за последние 75 лет. Об очередном климатическом рекорде столицы в своем Telegram-канале сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Минувшей ночью температура воздуха на базовой метеостанции мегаполиса на ВДНХ держалась на отметке плюс 9,3 градуса. К таким показателям привела продолжающаяся адвекция теплого воздуха, пояснила синоптик. Той же ночью прошлого года столбики термометров поднялись до 6,3 градуса тепла. Самые же высокие для апрельской ночи температуры фиксировались 25 апреля 2023 года. Тогда потеплело до плюс 9,8 градуса.

1 апреля специалисты зафиксировали в Москве тройной рекорд тепла. Максимальная температура воздуха достигла отметки в плюс 20,3 градуса, побив суточный рекорд 1983 года на 2,5 градуса. Причем эта температура оказалась самой ранней за всю историю наблюдений. Кроме того, 1 апреля стало самым теплым днем с начала года.

Однако со среды в столицу вернутся заморозки. В четверг, 4 апреля столбики термометров покажут от плюс шести до девяти градусов, а в ночь на пятницу они опустятся до минус трех градусов. Ожидаются кратковременные дожди.