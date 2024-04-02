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10:27, 2 апреля 2024Экономика

Россиянам дали советы по инвестированию в недвижимость

Эксперт Кузнецов: выгодно инвестировать в жилье в Подмосковье и Краснодаре

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

При покупке недвижимости под инвестиции нужно учитывать численность населения в городе, развитость инфраструктуры, безопасность района и транспортную доступность. Советы по инвестированию в жилье в разговоре с «Российской газетой» дал эксперт в области продаж и стратегического планирования RDI Group Валерий Кузнецов.

Особенно выгодно сейчас вкладываться в недвижимость в крупных городах, куда приезжают на заработки, пояснил эксперт. Вместе с тем для сдачи в аренду следует рассмотреть объекты в Подмосковье и Краснодаре. По словам Кузнецова, жилье в развивающихся городах и регионах будет только расти в цене.

Стоимость квартир в России в ближайшей перспективе будет стагнировать или незначительно снижаться ввиду спада интереса, убежден эксперт по управлению личными финансами Борис Сарнов. Так, с начала года спрос на жилье в новостройках опустился на 20 процентов, в столице — на 16 процентов. Готовыми лотами россияне стали интересоваться на 26 процентов реже, поэтому продавцы уже начали прибегать к скидкам.

По подсчетам Сарнова, доходность от инвестиционной недвижимости за последние 10 лет в среднем составляет 11 процентов годовых. Однако с учетом налогов, трат на ремонт и издержек на содержание квартиры сумма снижается до 9 процентов годовых.

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В то же время спрос на аренду растет на фоне ужесточения условий льготной ипотеки и высоких процентных ставок рыночной программы. Расценки на съем однокомнатной квартиры в Москве за год выросли на 31 процент. Долгосрочная аренда в столице вдвое дороже, чем в других российских регионах — 42 тысячи рублей против 20 тысяч. В крупнейших областях страны стоимость аренды увеличилась почти на треть, что в три раза больше официальной инфляции за 2023 год.

Руководитель бухгалтерского консалтингового агентства «Простые решения» Вера Калистратова напоминает, что при продаже жилья, находившегося в собственности менее 5 лет, сделка будет облагаться НДФЛ. Таким образом, инвестировать в недвижимость лучше долгосрочно.

В целом специалисты рекомендуют прибегать к покупке жилья лишь при наличии свободных средств, без необходимости оформлять ипотеку. После покупки жилье выгоднее сдавать, чем перепродавать. Ликвидность объекта прежде всего зависит от ее местоположения.

Ранее россиянам назвали безопасные направления для приобретения недвижимости за рубежом. Риски сравнительно невелики при покупке жилья в Кыргызстане и Узбекистане. Перспективы покупки недвижимости в Грузии аналитики оценивают неоднозначно.

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      Виктория Клабукова
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