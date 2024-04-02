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08:59, 2 апреля 2024Россия

Появились кадры последствий взрыва беспилотников в Татарстане

Опубликованы кадры последствий взрыва беспилотников на предприятии Татарстана

В сети появились кадры последствий атаки беспилотников на предприятие в Елабуге. Их публикует Baza в Telegram-канале.

На видеозаписи видны выбитые у здания окна. Утверждается, что на кадрах показывается два здания общежития особой экономической зоны «Алабуга».

На других кадрах показаны более серьезные разрушения. На здании видны следы от взрыва, вокруг разбросаны его обломки.

Беспилотники впервые с начала СВО атаковали Татарстан утром во вторник, 2 апреля. Дроны пытались ударить по предприятиям в Елабуге и Нижнекамске, серьезных разрушений нет, отчитывались власти. Предварительно, пострадали шесть человек.

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      Анастасия Шейкина
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