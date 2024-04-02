Разработчик российского софта «МойОфис» стал убыточным

РБК: разработчик софта «МойОфис» сильно снизил выручку и стал убыточным

По итогам 2023 года выручка компании «Новые облачные технологие» (НОТ) по сравнению с 2022 годом снизилась на 43,8 процента. Об этом пишет РБК.

Прибыль российского разработчика программного обеспечения «МойОфис» составила около 1,9 миллиарда рублей, тогда как чистый убыток зафиксирован на отметке в 5,2 миллиарда.

Представитель НОТ объяснил годовую убыточность общим снижением темпов импортозамещения офисного софта. Кроме того, в компании

указали на продолжающуюся конкуренцию с западными корпорациями, несмотря на их уход из России. В частности, корпорация Microsoft оставила российским клиентам возможность продолжать пользоваться своей продукцией и даже приобретать лицензии.

Еще одним фактором НОТ назвала особенности российского рынка, когда заказчики покупают лицензии сразу на несколько лет, отказываясь от ежегодных платежей.