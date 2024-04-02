Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
02:17, 2 апреля 2024Экономика

Разработчик российского софта «МойОфис» стал убыточным

РБК: разработчик софта «МойОфис» сильно снизил выручку и стал убыточным

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

По итогам 2023 года выручка компании «Новые облачные технологие» (НОТ) по сравнению с 2022 годом снизилась на 43,8 процента. Об этом пишет РБК.

Прибыль российского разработчика программного обеспечения «МойОфис» составила около 1,9 миллиарда рублей, тогда как чистый убыток зафиксирован на отметке в 5,2 миллиарда.

Представитель НОТ объяснил годовую убыточность общим снижением темпов импортозамещения офисного софта. Кроме того, в компании
указали на продолжающуюся конкуренцию с западными корпорациями, несмотря на их уход из России. В частности, корпорация Microsoft оставила российским клиентам возможность продолжать пользоваться своей продукцией и даже приобретать лицензии.

Еще одним фактором НОТ назвала особенности российского рынка, когда заказчики покупают лицензии сразу на несколько лет, отказываясь от ежегодных платежей.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Подполье заявило о нашествии «азовцев» в Харьков

      Анонсировано важное нововведение в Петербурге

      Мексиканский режиссер получил гражданство России

      Разработчик российского софта «МойОфис» стал убыточным

      В США предупредили об угрозе войны из-за удара Израиля по консульству Ирана

      КНДР запустила баллистическую ракету

      Три школьника обвинили учительницу в домогательствах и испугались

      Изменяющая любимому мужу на протяжении 14 лет женщина объяснила свое поведение

      В Липецкой области отменили воздушную опасность

      В Эстонии таксист отказался везти женщину со словами «не обслуживаю русских»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше