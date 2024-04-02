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07:17, 2 апреля 2024Россия

Россиянин на плечах вынес инвалида из горящего «Крокуса»

Посетитель «Крокуса» Магомедов рассказал, как вынес на плечах из зала инвалида

Фото: Bai Xueqi/XinHua/Global Look Press

Посетитель подмосковного «Крокуса» Зайпулла Магомедов вынес на плечах инвалида из горящего концертного зала. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Сам Магомедов рассказал, что огонь начал моментально распространяться по помещению, поэтому он принял решение выбираться из зрительного зала. Тогда он увидел, что при попытке эвакуации упал молодой человек с инвалидностью — его не мог поднять пожилой отец.

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«Я взял парня на плечо, потому что бежать вдвоем под руку — сильно дольше и тяжелее. А было уже сильное задымление, дышать было тяжело. Я задержал дыхание», — рассказал он.

Мужчина также помог выбраться еще одной девушке, которой стало плохо. Он вывел ее вместе с другими посетителями.

22 марта четверо вооруженных людей ворвались в «Крокус» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области. Жертвами теракта, по последним данным, стали 144 человека, из которых опознали 134. Пострадали еще 695 человек.

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      Анастасия Шейкина
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