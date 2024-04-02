Российский журналист высказался о точке запуска атаковавших Татарстан дронов

Журналист Смирнов указал на близость Татарстана к границе с Казахстаном

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов высказался о точке запуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), впервые атаковавших Татарстан. Об этом он написал в своем Telegram-канале «Пул N3».

«К вопросу откуда запускают дроны: от Нижнекамска и Елабуги до границы с Украиной 1200 километров, а до границы с Казахстаном — всего 500 километров», — указал он.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов предположил, что Татарстан мог быть атакован легкомоторным самолетом. По его словам, такие летательные аппараты имеют преимущества перед беспилотниками: меньшую заметность для средств противовоздушной обороны и большую по сравнению с дронами дальность.

Украинские БПЛА прилетели в Татарстан утром во вторник, 2 апреля. Один беспилотник пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод «Танеко» в Нижнекамске, но был обезврежен. Два других дрона атаковали общежитие особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга», в результате чего пострадали семь человек, в том числе двое подростков.