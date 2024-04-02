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10:33, 2 апреля 2024Спорт

Российского вратаря признали третьей звездой дня в НХЛ

Российского вратаря «Коламбуса» Тарасова признали третьей звездой дня в НХЛ

Фото: Stephen R. Sylvanie / USA Today Sports / Reuters

Российского вратаря «Коламбус Блю Джекетс» Даниила Тарасова признали третьей звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Во встрече регулярного чемпионата против «Колорадо Эвеланш» Тарасов отразил 45 из 46 бросков по своим воротам. Благодаря этому команда смогла одержать победу со счетом 4:1.

Первой звездой игрового дня признан капитан и нападающий «Питтсбург Пингвинс» Сидни Кросби, набравший три очка (два гола и передача) в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:2). Второй звездой стал форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, который с такими же результатами завершил встречу с «Флоридой Пантерс» (6:4).

В тот же день в НХЛ дебютировал российский голкипер Иван Федотов. Он впервые встал в ворота «Филадельфии Флайерс» в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4 в овертайме).

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      Дарья Коршунова
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