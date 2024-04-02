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09:29, 2 апреля 2024Спорт

Федотов перепутал ворота в дебютном матче в НХЛ

Голкипер Иван Федотов перепутал ворота в дебютном матче за «Филадельфию» в НХЛ

Фото: Eric Hartline / USA TODAY Sports / Reuters

Российский вратарь Иван Федотов дебютировал за клуб «Филадельфия Флайерс» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Голкипер впервые вышел на лед в составе новой команды во втором периоде игры регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс». В основное время он пропустил две шайбы.

Перед началом овертайма Федотов перепутал ворота: он остался там же, где стоял ранее, однако по правилам должен был поменяться с соперником. К нему подъехал голкипер противоположной команды, соотечественник Семен Варламов, и указал на ворота напротив. В итоге встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу «Айлендерс».

«Филадельфия» представила Федотова 29 марта. 28 марта руководство московского ЦСКА расторгло контракт с Федотовым, который годом ранее отслужил в армии.

Летом 2022-го попытка Федотова перейти в «Филадельфию» сорвалась. Россиянин должен был отправиться в США, однако его задержали по подозрению в уклонении от службы в армии. После этого спортсмен отслужил год в Военно-морском флоте.

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