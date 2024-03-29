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16:00, 29 марта 2024Спорт

«Филадельфия Флайерс» объявила о переходе российского вратаря Федотова

«Филадельфия Флайерс» объявила о переходе российского вратаря Ивана Федотова

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс» в своем аккаунте в соцсети X сообщил о переходе российского голкипера Ивана Федотова.

Вратаря представили фотографией в форме сборной России. 28 марта руководство московского ЦСКА расторгло контракт с Федотовым, который годом ранее отслужил в армии. При этом красно-синие сообщили о том, что оставили за собой спортивные права на игрока в России.

Московские армейцы завершили выступление в текущем розыгрыше Кубка Гагарина. В первом раунде плей-офф они в пяти матчах уступили ярославскому «Локомотиву».

Прошлая попытка Федотова перейти в «Филадельфию» сорвалась, это произошло летом 2022 года. Россиянин должен был отправиться в США, однако его задержали по подозрению в уклонении от службы в армии. После этого спортсмен был направлен на прохождение службы в Военно-морской флот России.

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      Алексей Гусев
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