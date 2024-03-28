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23:15, 28 марта 2024Спорт

Хоккеист Федотов уедет в НХЛ после расторжения контракта с ЦСКА

Хоккеист Федотов присоединится к клубу НХЛ «Филадельфия Флайерс» по ходу сезона

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский вратарь Иван Федотов уедет в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) после расторжения контракта с московским ЦСКА. Об этом стало известно The Athletic.

По информации источника, хоккеист присоединится к «Филадельфии Флайерс» по ходу текущего сезона. Отмечается, что никаких препятствий для перехода больше нет.

Ранее 28 марта руководство ЦСКА расторгло контракт с Федотовым, который годом ранее отслужил в армии. В ЦСКА уточнили, что спортивные права на спортсмена в России по-прежнему сохраняются за клубом.

1 сентября 2023 года Международная федерация хоккея оштрафовала Федерацию хоккея России и Федотова за то, что он принимает участие в матчах Континентальной хоккейной лиги при действующем контракте с «Филадельфией». Кроме того, из-за этого ЦСКА запретили проводить международные трансферы сроком на год.

Федотов должен был уехать в «Филадельфию» в 2022 году, однако был задержан по подозрению в уклонении от службы в армии. После этого спортсмен был направлен на прохождение службы в Военно-морской флот России.

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      Анастасия Борисова
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