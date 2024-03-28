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18:53, 28 марта 2024Спорт

ЦСКА расторг контракт с отслужившим в армии хоккеистом Федотовым

ЦСКА расторг контракт с хоккеистом Иваном Федотовым

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Руководство хоккейного ЦСКА расторгло контракт с российским вратарем Иваном Федотовым, который годом ранее отслужил в армии. Об этом сообщается на сайте команды.

В ЦСКА уточнили, что спортивные права на спортсмена в России по-прежнему сохраняются за клубом. В команде поблагодарили Федотова и пожелали ему успехов в дальнейшей карьере.

1 сентября 2023 года Международная федерация хоккея оштрафовала Федерацию хоккея России и Федотова за то, что он принимает участие в матчах Континентальной хоккейной лиги при действующем контракте с клубом Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерс». Кроме того, из-за этого ЦСКА запретили проводить международные трансферы сроком на год.

Федотов должен был уехать в «Филадельфию» в 2022 году, однако был задержан по подозрению в уклонении от службы в армии. После этого спортсмен был направлен на прохождение службы в Военно-морской флот России.

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      Анастасия Борисова
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