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12:01, 2 апреля 2024Путешествия

РЖД выплатит родным погибших в аварии поезда и автобуса миллионы рублей

РЖД выплатит родным погибших в аварии в Ярославской области по три миллиона

Фото: Пресс-служба МЧС РФ / РИА Новости

РЖД выплатит по три миллиона рублей родственникам погибших в аварии с поездом и автобусом в Ярославской области. Об этом сообщается в Telegram-канале транспортной компании.

«Искренне соболезнуем родным и близким погибших в ДТП на переезде в Ярославской области», — сказано в публикации. Представители перевозчика добавили, что оказывают всестороннее содействие следствию.

1 апреля пассажирский поезд протаранил рейсовый автобус на переезде между станциями Шушково и Берендеево. Водитель и шесть пассажиров скончались от полученных травм на месте.

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      Мария Борисова
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