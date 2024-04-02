РЖД выплатит родным погибших в аварии поезда и автобуса миллионы рублей

РЖД выплатит родным погибших в аварии в Ярославской области по три миллиона

РЖД выплатит по три миллиона рублей родственникам погибших в аварии с поездом и автобусом в Ярославской области. Об этом сообщается в Telegram-канале транспортной компании.

«Искренне соболезнуем родным и близким погибших в ДТП на переезде в Ярославской области», — сказано в публикации. Представители перевозчика добавили, что оказывают всестороннее содействие следствию.

1 апреля пассажирский поезд протаранил рейсовый автобус на переезде между станциями Шушково и Берендеево. Водитель и шесть пассажиров скончались от полученных травм на месте.

