Тренер назвала три самых эффективных упражнения для пресса

Фитнес-тренер Иванна Идуш назвала три самых эффективных упражнения для пресса. Ее слова приводит Sport24.

Первым упражнением Идуш рекомендовала планку, выполнять которую стоит максимум по 20 секунд. Она отметила, что долгое стояние в планке вредит суставам, и добавила, что лучше выполнять больше повторений или работать в динамике.

Следующим упражнением стали скручивания. Нужно выполнять десять подъемов в динамике и десять секунд удерживаться на пике в статике. Последним тренер назвала велосипед, делать который стоит в 2-3 круга по 20 раз. При его выполнении не стоит опускать ноги слишком низко к полу, чтобы не компенсировать движение прогибом в спине.

Ранее фитнес-эксперт Ирина Ротач раскрыла способ накачать шесть кубиков пресса без тренажерного зала. Эксперт рекомендовала выполнять вертикальные ножницы и ситапы с поднятыми руками.