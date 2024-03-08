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00:26, 8 марта 2024Спорт

Назван способ накачать шесть кубиков пресса без тренажерного зала

Фото: Fab_1 / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ накачать шесть кубиков пресса без тренажерного зала. Ее слова приводит Men Today.

Для начала эксперт рекомендовала выполнять упражнение вертикальные ножницы. Для его выполнения нужно лечь на пол, выпрямив ноги. Затем необходимо поднять ноги и голову, после чего поднять правую ногу выше, а левую опустить ниже. После этого нужно поменять положение ног.

Следующим упражнением стали ситапы с поднятыми руками. Для их выполнения нужно лечь на пол, согнув ноги в коленях. Затем необходимо поднять тело и руками потянуться вверх, после чего медленно опуститься на пол. Последними были названы лодочка, скручивания и планка.

9 февраля фитнес-тренер Артем Опальницкий рассказал об эффективном упражнении для мышц пресса. Специалист посоветовал обратить внимание на «горизонтальную планку по Стюарту Макгилу».

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      Анастасия Борисова
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