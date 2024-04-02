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08:46, 2 апреля 2024Россия

Глава атакованной «Алабуги» указал на невозможность ВСУ запугать россиян

Глава ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев заявил, что не получится запугать россиян

Кадр: Telegram-канал «Радиоточка НСН»

Глава особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга» Тимур Шагивалеев прибыл на место атаки БПЛА в Татарстане. Об этом сообщает «Радиоточка НСН».

Чиновник подтвердил информацию о двух раненых в результате падения дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на здание общежития. Также Шагивалеев заявил, что противнику не удастся запугать россиян.

«Они атакуют торговые центры в Москве, жилые кварталы в Белгороде, общежития в Алабуге. Именно против таких людей мы и проводим специальную военную операцию», — заявил он. — Кого они думали запугать? Потомков людей, которые в 1815 году брали Париж, а 1945 году брали Берлин

2 апреля БПЛА впервые с начала спецоперации атаковали Татарстан.

Ранее на Украине сообщили о наличии у вооруженных сил страны беспилотников с дальностью полета более тысячи километров. Там также отметили, что эти летательные аппараты используются для нанесения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).

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      Марина Совина
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