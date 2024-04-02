Глава атакованной «Алабуги» указал на невозможность ВСУ запугать россиян

Глава ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев заявил, что не получится запугать россиян

Глава особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга» Тимур Шагивалеев прибыл на место атаки БПЛА в Татарстане. Об этом сообщает «Радиоточка НСН».

Чиновник подтвердил информацию о двух раненых в результате падения дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на здание общежития. Также Шагивалеев заявил, что противнику не удастся запугать россиян.

«Они атакуют торговые центры в Москве, жилые кварталы в Белгороде, общежития в Алабуге. Именно против таких людей мы и проводим специальную военную операцию», — заявил он. — Кого они думали запугать? Потомков людей, которые в 1815 году брали Париж, а 1945 году брали Берлин?»

2 апреля БПЛА впервые с начала спецоперации атаковали Татарстан.

Ранее на Украине сообщили о наличии у вооруженных сил страны беспилотников с дальностью полета более тысячи километров. Там также отметили, что эти летательные аппараты используются для нанесения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).