В Минфине нашли способ пополнить российский бюджет

Глава Минфина Силуанов: контроль за рынком табака принесет РФ 150 млрд рублей

Ужесточение мер по контролю за внутренним рынком табачной продукции может принести в российский бюджет дополнительные 150 миллиардов рублей. Об этом способе пополнить государственную казну заявил глава Министерства финансов (Минфина) Антон Силуанов. Его слова приводит «Интерфакс».

Он назвал подобный объем дополнительных денежных средств существенным. «Это существенный объем ресурсного обеспечения, который нам сейчас необходим», — пояснил Силуанов в ходе выступления на годовой коллегии Росалкогольтабакконтроля.

Министр добавил, что усиление контроля за внутренним табачным рынком необходимо на фоне роста нелегального оборота подобной продукции. За последние несколько лет его доля увеличилась на 2 процентных пункта (п.п.) — с 11 процентов в 2021-м до 13 процентов в 2023-м, заключил Силуанов.

Ранее агентство РИА Новости сообщило о запуске с 1 апреля 2024 года механизма блокировки просроченной и нелегальной табачной продукции на кассах магазинов. Уточнялось, что он также затронет разливное пиво и слабоалкогольные напитки из кег. Подобная инициатива, как ожидают эксперты, должна будет помочь защитить россиян от покупки некачественных товаров.