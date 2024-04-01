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04:55, 1 апреля 2024Экономика

В России начнут блокировать на кассе просроченные товары

В России начнут блокировать на кассе просроченные товары с 1 апреля

Фото: Unsplash

В России запустили механизм, блокирующий продажи просроченных и нелегальных товаров на кассе с помощью системы маркировки. Об этом передает РИА Новости.

Мера вступает в силу с 1 апреля. Первыми она затронет табак, разливное пиво и слабоалкогольные напитки из кег. Механизм поможет защитить россиян от приобретения товаров с нарушениями, объяснил заместитель гендиректора ЦРПТ (оператора системы маркировки «Честный знак») Реваз Юсупов.

«Если срок годности товара уже истек или товар запрещен к продаже контролирующими органами или код маркировки пытаются продать повторно, информация о невозможности такой продажи поступит на кассу и товар не будет продан», — отметил эксперт.

С 1 апреля в России также изменились правила продажи табачной продукции. В частности, вводится уголовная ответственность за безлицензионное производство и оборот табачной и никотинсодержащей продукции в крупном размере.

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      Марина Совина
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