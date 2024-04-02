В России оценили способность ПВО противостоять дронам

Эксперт Матвийчук: система ПВО России способна противостоять любым дронам

Вооруженные силы России оснащены системами противовоздушной обороны (ПВО), которые могут сбивать любые дроны противника. Способность системы ПВО противостоять угрозам оценил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «Известиями».

Отмечается, что накануне глава минцифры Украины Михаил Федоров сообщил, что у Киева появились дроны с радиусом действия от 700 до тысячи километров.

«Они об этом говорят уже на протяжении года. Украина начала модернизировать те беспилотные самолеты-разведчики, которые остались у них от Советского Союза. Но должен сказать, что у нас есть все средства, чтобы такие самолеты, ракеты, что они там еще придумают, сбивать — начиная от "Панцирей" (зенитный ракетно-пушечный комплекс), заканчивая высокоточными С-400 и С-500 (зенитные ракетные комплексы). Мы все сбиваем все, что летает с воздуха и по воздуху», — сказал Матвийчук.

Ранее в апреле источники «Известий» сообщили, что в составе нескольких российских общевойсковых армий и армий Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны появятся мобильные группы по борьбе с беспилотниками. Охотники за дронами получат пикапы с пулеметами и грузовики с зенитными установками.

В феврале в «Высокоточных комплексах» рассказали, что испытания малогабаритной ракеты зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1М», предназначенной для борьбы с дронами, завершат в 2024 году.