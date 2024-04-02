В Татарстане отреагировали на атаку БПЛА и задались одним вопросом

В Татарстане связали атаку на регион с обстрелами Белгорода

Татарстан был атакован теми же, кто запускал беспилотный летательные аппараты (БПЛА) по Белгороду. Об этом заявили в пресс-службе особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга» в Telegram.

В сообщении утверждается, что атаковавшие ОЭЗ беспилотники были оснащены оборудованием стран НАТО. Также в пресс-службе сообщили, что атаке подверглись общежития.

«Но кого они думали запугать?» — задались вопросом в пресс-службе и отметили, что именно против запустивших БПЛА людей Россия и проводит спецоперацию.

Утром 2 апреля беспилотники впервые с начала спецоперации атаковали Татарстан. В пресс-службе главы региона Рустама Минниханова сообщили, что целью налета были предприятия в Елабуге и Нижнекамске. По предварительным данным, пострадали несколько человек.