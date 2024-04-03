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16:07, 3 апреля 2024Культура

Бузова обделила вниманием покусавшего официантку Кологривого

Бузова отказалась комментировать поступок Кологривого, который укусил официантку

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова отказалась обращать внимание на российского актера Никиту Кологривого, отбывавшего арест за дебош, который он устроил в одном из заведений Новосибирска. Слова артистки приводит издание «Страсти».

Отвечая на вопрос корреспондента, исполнительница не сразу вспомнила, кто такой Кологривый. «Обращать внимание на мужчину, который толкает женщину? Я не готова вообще комментировать что-либо после такого поступка», — сказала она.

Телеведущая отметила, что в сериале «Слово пацана» больше всего ей понравился актер Слава Копейкин.

Ранее Ольга Бузова объяснила любовь балерины Анастасии Волочковой к алкоголю.

В ночь с 18 на 19 марта актер Никита Кологривый подрался с сотрудниками одного из баров Новосибирска и укусил за ногу официантку за отказ вступить с ним в интимную близость. По статье о мелком хулиганстве его арестовали на семь суток.

ЖЗЛ
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