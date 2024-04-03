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11:49, 3 апреля 2024Мир

В России ответили на озвученное в США условие диалога фразой «не наш путь»

Депутат Журова ответила на озвученное в США условие диалога фразой «не наш путь»
СюжетСаммит G20

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова ответила на высказанное госсекретарем США Энтони Блинкеном условие диалога Москвы и Вашингтона. В беседе с «Лентой.ру» депутат отвергла подобное предложение.

Ранее Блинкен заявил, что диалог между Вашингтоном и Москвой не исключен, если политика российской стороны изменится.

«Что американцы понимают под изменениями в политике? Они хотят смены нашего руководства? Это угрожает нашей безопасности, нашей идентичности. Делать нас под чью-то гребенку, чьи-то стандарты, становиться тем, кем нас хочет видеть Америка — мы никогда не сможем так»

Это не наш путь. (...) Зачем нам такой диалог? Диалог — это в первую очередь уважение друг к другу

Светлана Журова первый зампред комитета Госдумы по международным делам

1 апреля сообщалось, что бразильские власти и президент Луис Инасиу Лула да Силва хотят организовать визит российского лидера Владимира Путина на саммит G20, несмотря на существующий ордер Международного уголовного суда в Гааге на его «арест».

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      Кирилл Садовский
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