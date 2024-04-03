Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:09, 3 апреля 2024Мир

В США назвали условие для диалога с Россией

Госсекретарь США Блинкен: диалог с РФ возможен, если политика Москвы изменится
СюжетСаммит G20
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Benoit Tessier / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу LCI назвал условие для диалога с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, диалог между Вашингтоном и Москвой не исключен, если политика российской стороны изменится. «Проблема в том, что мы не видим признаков таких изменений. Я надеюсь, что однажды, и этот день наступит как можно раньше, отношения между нашими странами будут не такими, как сейчас», — сказал он.

Блинкен добавил, что приглашение президента России Владимира Путина на саммит G20 возможно, если страны-участники достигнут консенсуса. «Тем не менее в нынешних условиях сложно понять, насколько это могло бы быть полезно и как мог бы быть достигнут этот консенсус», — отметил госсекретарь.

Ранее сообщалось, что бразильские власти и президент Луис Инасиу Лула да Силва хотят организовать визит российского лидера Владимира Путина на саммит G20, несмотря на существующий ордер Международного уголовного суда в Гааге на его «арест».

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Пострадавшие при теракте попросили возбудить дело против владельцев «Крокуса». Какие у них претензии к Агаларовым?

      Раскрыт хитрый обман бойцов ВСУ

      Турецкие города после выборов захлестнули протесты со стрельбой

      Монах изнасиловал замужнюю прихожанку в храме и захотел жениться на ней

      Тренд на отказ женщин от секса без отношений объяснили

      Стало известно о планах США снять запрет на экспорт СПГ ради помощи Украине

      В США назвали условие для диалога с Россией

      В России пожаловались на нехватку тысяч судей

      Поставки российского газа в страны ЕС достигли максимума

      В США напомнили о сигнале России про угрозу теракта в «Крокусе»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше