В США назвали условие для диалога с Россией

Госсекретарь США Блинкен: диалог с РФ возможен, если политика Москвы изменится

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу LCI назвал условие для диалога с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, диалог между Вашингтоном и Москвой не исключен, если политика российской стороны изменится. «Проблема в том, что мы не видим признаков таких изменений. Я надеюсь, что однажды, и этот день наступит как можно раньше, отношения между нашими странами будут не такими, как сейчас», — сказал он.

Блинкен добавил, что приглашение президента России Владимира Путина на саммит G20 возможно, если страны-участники достигнут консенсуса. «Тем не менее в нынешних условиях сложно понять, насколько это могло бы быть полезно и как мог бы быть достигнут этот консенсус», — отметил госсекретарь.

Ранее сообщалось, что бразильские власти и президент Луис Инасиу Лула да Силва хотят организовать визит российского лидера Владимира Путина на саммит G20, несмотря на существующий ордер Международного уголовного суда в Гааге на его «арест».